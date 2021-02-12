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На трассе Н-11 в Николаевской области перевернулась фура.
Об этом сообщил Василий Леляк в Facebook.
ДТП произошло возле города Новый Буг. Грузовик перегородил одну полосу.
Напомним, в Николаеве Mercedes выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто.
Ранее Служба автодорог отчиталась, что в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
На коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог» сообщили, что с 4 часов утра начали посыпку дорог в Николаеве реагентом.
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На трассе Н-11 в Николаевской области перевернулась фура.
Об этом сообщил Василий Леляк в Facebook.
ДТП произошло возле города Новый Буг. Грузовик перегородил одну полосу.
Напомним, в Николаеве Mercedes выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто.
Ранее Служба автодорог отчиталась, что в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
На коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог» сообщили, что с 4 часов утра начали посыпку дорог в Николаеве реагентом.