В пятницу утром, 12 февраля, на проспекте Богоявленском в Николаеве между остановками «Южная» и «Авангардная» столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили николаевцы в Viber-группе «ДТП и дороги».

Из-за скользкой дороги Mercedes, ехавший в сторону автовокзала, вынесло на встречную полосу, где он въехал в Daewoo.

В результате аварии никто не пострадал. Водители сообщают о пробках по проспекту в микрорайоне ЮТЗ.

Напомним, Служба автодорог отчиталась, что в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.

На коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог» сообщили, что с 4 часов утра начали посыпку дорог в Николаеве реагентом.