В зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля вблизи населенного пункта Павлополь, расположенного в Донецкой области, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».

— 12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил, — говорится в сообщении.

Воина госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 11 февраля, боевики обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.