Национальный коорнационный центр кибербезопасности при СНБО предупредил граждан о росте количества фишинговых атак, активно экплуатирующих тему вакцинации от коронавируса.

Об сообщают на сайте СНБО.

Так специалисты по кибербезопасности рассказывают, что с начала пандемии в мире ежедневно регистрируется больше 18 миллиона фишинговых сообщений, спекулирующих на теме пандемии. С начала 2020 года их количество постепенно уменьшалось, но сам механизм атаки усложнялся, менялась тематика – от доступных масок до бесплатных тестов и готовых вакцин.

Под конец прошлого месяца служба информационной безопасности при СНБО обнаружила фишинговую кибератаку, которая базировалась на популярной теме начала вакцинации. Злоумышленники создали фиктивный сайт, который имитировал сайт Министерства здравоохранения. Преступники зарегистрировались сразу несколько фейковых доменов, которые напоминали официальный. Среди них оказались: домен moz-gov-ua[.]com, домен moz-govua[.]com и домен mozgovua[.]com.

На этой фальшивой странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл (документ Word) с подробностями.

В этот документ был встроен вредоносный код - макрос, который при открытии файла скрыто от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером. Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы.

Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены. В рамках реагирования осуществляется информирование организаций, на которые было направлено атаку.

В случае выявления фишинговых и фейковых сайтов, СНБО просит сразу сообщать в Национальный координационный центр кибербезопасности (report@ncscc.gov.ua).

Напомним, в штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер получил доступ к водопроводной системы города и попытался загрузить опасное количество химического вещества.