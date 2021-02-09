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В штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер получил доступ к водопроводной системы города и попытался загрузить опасное количество химического вещества.
Об этом сообщает BBC.
Хакер ненадолго увеличил количество гидроксида натрия (щелочи) в системе очистки воды завода Oldsmar, но рабочий заметил это и отменил операцию. Луг используется в небольших количествах для контроля кислотности, но большое количество может вызвать серьезные проблемы с водой.
Пока неизвестно, кто за этим стоит и была атака произведена за пределами США.
Оператор завода заметил попытку доступа к системе утром, но предположил, что это его начальник. Однако во второй половине дня была еще одна попытка, и на этот раз хакер получил доступ к программе обработки и увеличил содержание гидроксида натрия из 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион. Программа удаленного доступа к системе водоснабжения временно отключена.
Гидроксид натрия — главный ингредиент жидких очистителей канализации. Он очень едкий и может вызвать раздражение кожи и глаз, а также временную потерю волос. Попадание его в организм может вызвать повреждения ротовой полости, горла и желудка и вызвать рвоту, тошноту и диарею. Гидроксид натрия является токсичным соединением, может также вызывать коррозию металлов.
– Я не химик. Но я могу сказать вам, что я точно знаю — если вы добавите такое количество этого вещества в питьевую воду, то будет нехорошо, - сказал шериф округа Боб Гуалтьери.
Напомним, верифицированную украинскую страницу торговой сети IKEA в Instagram взломали хакеры.
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В штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер получил доступ к водопроводной системы города и попытался загрузить опасное количество химического вещества.
Об этом сообщает BBC.
Хакер ненадолго увеличил количество гидроксида натрия (щелочи) в системе очистки воды завода Oldsmar, но рабочий заметил это и отменил операцию. Луг используется в небольших количествах для контроля кислотности, но большое количество может вызвать серьезные проблемы с водой.
Пока неизвестно, кто за этим стоит и была атака произведена за пределами США.
Оператор завода заметил попытку доступа к системе утром, но предположил, что это его начальник. Однако во второй половине дня была еще одна попытка, и на этот раз хакер получил доступ к программе обработки и увеличил содержание гидроксида натрия из 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион. Программа удаленного доступа к системе водоснабжения временно отключена.
Гидроксид натрия — главный ингредиент жидких очистителей канализации. Он очень едкий и может вызвать раздражение кожи и глаз, а также временную потерю волос. Попадание его в организм может вызвать повреждения ротовой полости, горла и желудка и вызвать рвоту, тошноту и диарею. Гидроксид натрия является токсичным соединением, может также вызывать коррозию металлов.
– Я не химик. Но я могу сказать вам, что я точно знаю — если вы добавите такое количество этого вещества в питьевую воду, то будет нехорошо, - сказал шериф округа Боб Гуалтьери.
Напомним, верифицированную украинскую страницу торговой сети IKEA в Instagram взломали хакеры.