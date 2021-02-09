В штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер получил доступ к водопроводной системы города и попытался загрузить опасное количество химического вещества.

Об этом сообщает BBC.

Хакер ненадолго увеличил количество гидроксида натрия (щелочи) в системе очистки воды завода Oldsmar, но рабочий заметил это и отменил операцию. Луг используется в небольших количествах для контроля кислотности, но большое количество может вызвать серьезные проблемы с водой.

Пока неизвестно, кто за этим стоит и была атака произведена за пределами США.