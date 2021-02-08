Верифицированную украинскую страницу торговой сети IKEA в Instagram взломали хакеры.

Об этом сообщает Уніан.

По информации агенства, сейчас на аватарке аккаунта находится фотография неизвестного парня, а в описании профиля стоит фраза турецком языке «Yalnız ve Sensiz», что переводится как «Один и без тебя». Сам аккаунт теперь подписан только на две страницы: закрытый профиль tugberkcetinn_ и страницу под названием allah с фотографиями мусульманской святыни - Каабы. Кроме того, все старые публикации на странице были удалены, но добавлены две новых, с вероятно личными фото и видео.

В комментариях к ним пользователи пытаются заказать у хакеров мебель и шутят о том, что к взлому актаунту могут быть причастны украинские торговые сети-конкуренты.

Напомним, шведская компания IKEA открыла первый магазин в Украине 1 февраля этого года в Blockbuster Mall в Киеве.