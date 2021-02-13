Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа посчитала, что снос 19 дубов при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева является незаконным.

Детальное заявление ГЭИ опубликовала в Facebook.

Экологическая инспекция начала проверку после прочтения публикации об уничтожении дубов в одном из николаевских интернет-изданий.

«По результатами проверки установлен факт уничтожения зеленых насаждений без ордера на удаление зеленых насаждений, уведомлений, декларации про начало исполнения подготовительных и строительных работ, без разрешения на начало строительных работ. А именно: деревьев породы «Дуб» в количестве 19 единиц, тем самым были нарушены: статья16 Закона Украины «Про благоустройство населенных пунктов», статья 10 Закона Украины «Про растительный мир», правила содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Для компенсации ущерба и установления круга лиц, причастных к данному инциденту, Госэкоинспеция направила письмо с запросом в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

«25600 гривен – размер ущерба, нанесенного вследствии уничтожения зеленых насаждений при реконструкции сквера Николаевский в Ингульском районе Николаева», - оценивают сумму ущерба экологи.

Ранее НикВести сообщали, что разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.

Напомним, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.