Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа посчитала, что снос 19 дубов при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева является незаконным.
Детальное заявление ГЭИ опубликовала в Facebook.
Экологическая инспекция начала проверку после прочтения публикации об уничтожении дубов в одном из николаевских интернет-изданий.
«По результатами проверки установлен факт уничтожения зеленых насаждений без ордера на удаление зеленых насаждений, уведомлений, декларации про начало исполнения подготовительных и строительных работ, без разрешения на начало строительных работ. А именно: деревьев породы «Дуб» в количестве 19 единиц, тем самым были нарушены: статья16 Закона Украины «Про благоустройство населенных пунктов», статья 10 Закона Украины «Про растительный мир», правила содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», - говорится в сообщении.
Для компенсации ущерба и установления круга лиц, причастных к данному инциденту, Госэкоинспеция направила письмо с запросом в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
«25600 гривен – размер ущерба, нанесенного вследствии уничтожения зеленых насаждений при реконструкции сквера Николаевский в Ингульском районе Николаева», - оценивают сумму ущерба экологи.
Ранее НикВести сообщали, что разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.
Напомним, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.
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Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа посчитала, что снос 19 дубов при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева является незаконным.
Детальное заявление ГЭИ опубликовала в Facebook.
Экологическая инспекция начала проверку после прочтения публикации об уничтожении дубов в одном из николаевских интернет-изданий.
«По результатами проверки установлен факт уничтожения зеленых насаждений без ордера на удаление зеленых насаждений, уведомлений, декларации про начало исполнения подготовительных и строительных работ, без разрешения на начало строительных работ. А именно: деревьев породы «Дуб» в количестве 19 единиц, тем самым были нарушены: статья16 Закона Украины «Про благоустройство населенных пунктов», статья 10 Закона Украины «Про растительный мир», правила содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», - говорится в сообщении.
Для компенсации ущерба и установления круга лиц, причастных к данному инциденту, Госэкоинспеция направила письмо с запросом в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
«25600 гривен – размер ущерба, нанесенного вследствии уничтожения зеленых насаждений при реконструкции сквера Николаевский в Ингульском районе Николаева», - оценивают сумму ущерба экологи.
Ранее НикВести сообщали, что разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.
Напомним, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий