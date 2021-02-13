Днем в субботу, 13 февраля, на улице Космонавтов в Николаеве упавшая рекламная вывеска повредила 4 автомобиля.
Об этом сообщает издание «Новости-N».
Происшествие имело место возле супермаркета «Новус» на автомобильной парковке. Ветер сорвал плохо закрепленную рекламную вывеску, которая при падении повредила автомобили «Фольксваген», «Хюндай», «Киа» и «Мерседес».
Владельцы автомобилей вызвали сотрудников патрульной полиции, которые составили протокол.
Напомним, непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.
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Днем в субботу, 13 февраля, на улице Космонавтов в Николаеве упавшая рекламная вывеска повредила 4 автомобиля.
Об этом сообщает издание «Новости-N».
Происшествие имело место возле супермаркета «Новус» на автомобильной парковке. Ветер сорвал плохо закрепленную рекламную вывеску, которая при падении повредила автомобили «Фольксваген», «Хюндай», «Киа» и «Мерседес».
Владельцы автомобилей вызвали сотрудников патрульной полиции, которые составили протокол.
Напомним, непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий