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Куда пойти влюбленным в главный романтический праздник — День святого Валентина?

Разжечь «Искру». Удастся ли вдохнуть жизнь в здание старого кинотеатра?

Мы попытались узнать, есть ли шанс у «Искры» или она так и будет стоять, раскину

Юлия Ткач, НикВести