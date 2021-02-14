Неподалеку от Еревана 13 февраля произошло землетрясение, в результате которого пострадали 25 человек.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав Армении.

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировала сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты. Его зафиксировали в 18 км от Еревана на глубине около 2 км.

МЗ Армении в Facebook сообщил, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек, среди них — беременная женщина. Всем предоставили соответствующую помощь в амбулаторных условиях.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима 13 февраля.