В Витовском районе Николаевской области спасатели помогли собаке, которая сидела под бетонными плитами в мороз.

Об этом пишут на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 13 февраля, в 13:06 на пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области позвонила жительница села Воскресенское Витовского района и попросила спасателей помочь собаке, которая в мороз сидела под бетонными плитами и скулила.

Спасатели достали собаку, завернули её в покрывало и отдали заявительнице. Она приютила животное и сказала, что будет искать ему хозяев.

Напомним, с марта этого года в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.