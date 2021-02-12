С марта этого года в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.

Об этом идет речь в сюжете ТРК «Март».

Сообщается, что за год на стерилизацию, вакцинацию, чипирование и прививки от бешенства для бродячих собак в городе потратили потратили 23 тысячи евро.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, что за прошлый год в городе стерилизовали больше бродячих собак, чем за предыдущие года.

— Фактически, в «Центре защиты животных» была перезагрузка коллектива. Коллектив отработал совсем по-другому. За меньший бюджет было обработано значительно большее количество животных, чем за предыдущие года и, фактически, по колличестве — это рекордный год, - сказал Сергей Коренев.

Директора «Центра защиты животных» Виктор Линник рассказал, что в 2020 году благодаря работе предприятия удалось пристроить большое количество бездомных животных.

— Велась активная работа по адопции животных. Это, непосредственно, было проведение выставок бездомных животных в нашем городе за счет чего удалось пристроить немалое их количество. Также велась активная работу в социальных сетях, в средствах массовой информации, - отметил Виктор Линник.

Также в сюжете сообщается, что ООО «Четыре лапы Украина» выиграла гранд на 70 тысяч евро и средства планируют распределить между несколькими проектами. В частности, чтобы уменьшить количество бродячих собак в Николаеве с марта планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное. Кроме этого в городе планируют создать информационный центр, где можно будет узнать о работе «Центра защиты животных», а также планируют усилить международное сотрудничество с Румынией, Австрией, Великобританией и Болгарией.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.

Ранее, в июле 2020 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

В марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Кроме этого в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.