Агенты Секретной службы США задержали у Белого дома вооруженную женщину, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдена.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

По данным полиции, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого дома. Саму женщину сопровождал вооруженный мужчина. В ее автомобили силовики также нашли заряженное оружие.

Отмечается, что женщина была задержана в воскресенье вечером после того, как она подошла к КПП Белого дома и заявила, что хочет передать письмо президенту США Джо Байдену. Сейчас ведется расследование.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что «демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду».