Агенты Секретной службы США задержали у Белого дома вооруженную женщину, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдена.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
По данным полиции, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого дома. Саму женщину сопровождал вооруженный мужчина. В ее автомобили силовики также нашли заряженное оружие.
Отмечается, что женщина была задержана в воскресенье вечером после того, как она подошла к КПП Белого дома и заявила, что хочет передать письмо президенту США Джо Байдену. Сейчас ведется расследование.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что «демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду».
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Агенты Секретной службы США задержали у Белого дома вооруженную женщину, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдена.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
По данным полиции, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого дома. Саму женщину сопровождал вооруженный мужчина. В ее автомобили силовики также нашли заряженное оружие.
Отмечается, что женщина была задержана в воскресенье вечером после того, как она подошла к КПП Белого дома и заявила, что хочет передать письмо президенту США Джо Байдену. Сейчас ведется расследование.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что «демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду».
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий