Джо Байден

Президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что «демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду».

Об этом сообщает Reuters.

— Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой. Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец, и особенно лидеры, чтобы защищать правду и побеждать ложь, - сказал Джо Байден.

Он также добавил, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полиции. Президент считает, что даже те, кто выступал против обвинений, имея в виду лидера республиканцев в Сенате, все равно считают Трампа виновным в провокации к насилию.

Напомним, Сенат проголосовал за оправдание экс-президента США Дональда Трампа по второму делу от импичменте. 57 сенаторов проголосовало за импичмент, 7 из Республиканской партии. По процедуре для признания виновным требовалось большинство в две трети голосов – не хватило десятка.