Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении работают над возвращением около 180 украинских туристов, которые задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

— Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что с 1 марта из Николаевского аэропорта можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.