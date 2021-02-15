В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.
Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за схода ледника погибли по меньшей мере 50 человек.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.
Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за схода ледника погибли по меньшей мере 50 человек.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий