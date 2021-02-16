Глава компании Microsoft Брэд Смит заявил, что хакерская атака, в которой США обвинили Россию и которая использовала американскую технологическую компанию SolarWinds в качестве базы для взлома систем ряда американских государственных учреждений, стала крупнейшей в истории.

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с ведущими американского политического шоу «60 минут» глава Microsoft назвал атаку на SolarWinds «крупнейшей и наиболее сложной кибероперацией».

— Я думаю, с точки зрения программной инженерии, наверное, будет справедливо сказать, что это самая большая и самая изощренная атака, которую когда-либо видел мир, – сказал Брэд Смит. — Когда мы проанализировали все, что удалось собрать специалистам Microsoft, мы задали себе вопрос: сколько разработчиков работало над этой атакой. В результате мы пришли к выводу, что за кодом стояло около тысячи, – поделился своим мнением БрэдСмит.

Россия отрицает свою причастность к кибератакам.

Напомним, ранее компания Microsoft сообщила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на выборы президента США.