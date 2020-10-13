Компания Microsoft сообщила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на выборы президента США.

Об этом сообщает CNN.

Вице-президент по безопасности Том Берт сообщил, что Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot, через которые хакеры могли получить доступ к спискам избирателей.

По задумке хакеров, зараженные компьютеры со списками избирателей и результатами выборов в определенный момент должны были одновременно «сеять хаос и недоверие».

По сведениям Microsoft, за четыре года Trickbot заразил более миллиона компьютеров в мире.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года, а инаугурация нового главы государства должна состояться в январе 2021‑го.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.