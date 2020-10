Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он утверждает, что контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!