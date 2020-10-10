Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Он утверждает, что контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.
Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020
— 50 тысяч избирателей из Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы! — написал Дональд Трамп.
Как пишет Associated Press, всего было отправлено около 240 тысяч бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату.
Напомним, ранее Дональд Трамп призывал отложить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Он утверждает, что контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.
Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020
— 50 тысяч избирателей из Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы! — написал Дональд Трамп.
Как пишет Associated Press, всего было отправлено около 240 тысяч бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату.
Напомним, ранее Дональд Трамп призывал отложить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.