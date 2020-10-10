Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он утверждает, что контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

— 50 тысяч избирателей из Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы! — написал Дональд Трамп.

Как пишет Associated Press, всего было отправлено около 240 тысяч бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату.

Напомним, ранее Дональд Трамп призывал отложить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.