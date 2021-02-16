Оперативники Службы безопасности Украины задержали на Одесчине командира разведывательной группы незаконных военных формирований «ЛНР».
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
По данным следствия, злоумышленник в 2014 году брал участие в штурме Управления СБУ по Луганской области и охранял помещение после захвата. После этого он брал участие в боевых действиях против военнослужащих Украины в составе так званого «3-го Станично-Луганского батальона ПДВ ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.
Уроженца Луганщины «забросили» на территорию Украины для выполнения разведывательной деятельности по украинским стратегическим объектам.
Боевику выдвинули обвинение, предусмотренное частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее НикВести сообщали, что в Офисе генерального прокурора объявили подозрение одному из главарей боевиков «ДНР», ранее работавший в оккупационной администрации.
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Оперативники Службы безопасности Украины задержали на Одесчине командира разведывательной группы незаконных военных формирований «ЛНР».
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
По данным следствия, злоумышленник в 2014 году брал участие в штурме Управления СБУ по Луганской области и охранял помещение после захвата. После этого он брал участие в боевых действиях против военнослужащих Украины в составе так званого «3-го Станично-Луганского батальона ПДВ ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.
Уроженца Луганщины «забросили» на территорию Украины для выполнения разведывательной деятельности по украинским стратегическим объектам.
Боевику выдвинули обвинение, предусмотренное частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее НикВести сообщали, что в Офисе генерального прокурора объявили подозрение одному из главарей боевиков «ДНР», ранее работавший в оккупационной администрации.