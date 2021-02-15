В Офисе генерального прокурора объявили подозрение одному из главарей боевиков «ДНР», ранее работавший в оккупационной администрации.

Об этом пишет пресс-служба ОГП.

— При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему заместителю министра информации так называемой «ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (часть 3 статьи 110 и часть 1 статьи 258-3 УК Украины), - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2014 году гражданин Украины вступил в ряды боевиков и участвовал в деятельности «ДНР», в частности совершал насилие против украинских военных. В июне 2015 года он стал «заместителем министра информации» «ДНР».

— Также человек участвовал в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» к Российской Федерации, - сообщили в ОГП.

Сейчас суд должен рассмотреть ходатайство об определении подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.