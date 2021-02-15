В Офисе генерального прокурора объявили подозрение одному из главарей боевиков «ДНР», ранее работавший в оккупационной администрации.
Об этом пишет пресс-служба ОГП.
— При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему заместителю министра информации так называемой «ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (часть 3 статьи 110 и часть 1 статьи 258-3 УК Украины), - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2014 году гражданин Украины вступил в ряды боевиков и участвовал в деятельности «ДНР», в частности совершал насилие против украинских военных. В июне 2015 года он стал «заместителем министра информации» «ДНР».
— Также человек участвовал в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» к Российской Федерации, - сообщили в ОГП.
Сейчас суд должен рассмотреть ходатайство об определении подозреваемому меры пресечения.
Напомним, что террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
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В Офисе генерального прокурора объявили подозрение одному из главарей боевиков «ДНР», ранее работавший в оккупационной администрации.
Об этом пишет пресс-служба ОГП.
— При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему заместителю министра информации так называемой «ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (часть 3 статьи 110 и часть 1 статьи 258-3 УК Украины), - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2014 году гражданин Украины вступил в ряды боевиков и участвовал в деятельности «ДНР», в частности совершал насилие против украинских военных. В июне 2015 года он стал «заместителем министра информации» «ДНР».
— Также человек участвовал в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» к Российской Федерации, - сообщили в ОГП.
Сейчас суд должен рассмотреть ходатайство об определении подозреваемому меры пресечения.
Напомним, что террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий