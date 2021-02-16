16 февраля грузовой автомобиль повредил воздушную тепловой сеть за домом по улице Галины Петровой, 1.
Об этом сообщается на странице предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Отмечается, что в результате аварии случилась утечка теплоносителя, а само ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий.
Без тепла временно остались несколько многоэтажек по адресам.
Напомним, что в декабре из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.
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16 февраля грузовой автомобиль повредил воздушную тепловой сеть за домом по улице Галины Петровой, 1.
Об этом сообщается на странице предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Отмечается, что в результате аварии случилась утечка теплоносителя, а само ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий.
Без тепла временно остались несколько многоэтажек по адресам.
Напомним, что в декабре из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.