16 февраля грузовой автомобиль повредил воздушную тепловой сеть за домом по улице Галины Петровой, 1.

Об этом сообщается на странице предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Отмечается, что в результате аварии случилась утечка теплоносителя, а само ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий.

Без тепла временно остались несколько многоэтажек по адресам.

улица Галины Петровой, 1, 3, 5;

улица Бузника, 2, 4, 6, 8, 2а, 4а;

проспект Центральный, 2, 4, 6, 8, 6б, 6в, 8б, 8в;

улица Водопроводная, 3, 15.

В течение нескольких часов подачу тепла возобновили.

Напомним, что в декабре из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.