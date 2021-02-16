Киберспециалисты и следователи СБУ заблокировали работу веб-платформы, через которую наркодельцы сбывали наркотики и психотропы на территории Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает пресс-группа регионального управления Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что двое жителей Николаева наладили функционирование интернет-ресурса и телеграмм-канала, через которые можно было заказать наркотики.

По предварительной оценке, за период работы онлайн-платформы через нее «прошел» один миллион гривен.

Во время санкционированных судом следственных действий в рамках уголовного производства по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители изъяли электронные устройства, обеспечивающие работу сайта и телеграмм-канала, банковские карты, оформленные на третьих лиц, предназначенные для обналичивания средств. Кроме того, выявлены сим-карты операторов, которые использовались для создания учетных записей электронных платежных систем, и наркотические средства.

Изъятые наркотики и психотропы направлены на экспертизу. Сейчас принимаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее на Николаевщине разоблачили ОПГ, которая торговала наркотиками в исправительной колонии.