Киберспециалисты и следователи СБУ заблокировали работу веб-платформы, через которую наркодельцы сбывали наркотики и психотропы на территории Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает пресс-группа регионального управления Службы безопасности Украины.
Сотрудники спецслужбы установили, что двое жителей Николаева наладили функционирование интернет-ресурса и телеграмм-канала, через которые можно было заказать наркотики.
По предварительной оценке, за период работы онлайн-платформы через нее «прошел» один миллион гривен.
Во время санкционированных судом следственных действий в рамках уголовного производства по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители изъяли электронные устройства, обеспечивающие работу сайта и телеграмм-канала, банковские карты, оформленные на третьих лиц, предназначенные для обналичивания средств. Кроме того, выявлены сим-карты операторов, которые использовались для создания учетных записей электронных платежных систем, и наркотические средства.
Изъятые наркотики и психотропы направлены на экспертизу. Сейчас принимаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее на Николаевщине разоблачили ОПГ, которая торговала наркотиками в исправительной колонии.
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Киберспециалисты и следователи СБУ заблокировали работу веб-платформы, через которую наркодельцы сбывали наркотики и психотропы на территории Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает пресс-группа регионального управления Службы безопасности Украины.
Сотрудники спецслужбы установили, что двое жителей Николаева наладили функционирование интернет-ресурса и телеграмм-канала, через которые можно было заказать наркотики.
По предварительной оценке, за период работы онлайн-платформы через нее «прошел» один миллион гривен.
Во время санкционированных судом следственных действий в рамках уголовного производства по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители изъяли электронные устройства, обеспечивающие работу сайта и телеграмм-канала, банковские карты, оформленные на третьих лиц, предназначенные для обналичивания средств. Кроме того, выявлены сим-карты операторов, которые использовались для создания учетных записей электронных платежных систем, и наркотические средства.
Изъятые наркотики и психотропы направлены на экспертизу. Сейчас принимаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее на Николаевщине разоблачили ОПГ, которая торговала наркотиками в исправительной колонии.