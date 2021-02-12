Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая наладила наркотрафик в Вознесенскую исправительную колонию №72.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Стало известно, что незаконную деятельность контролировал 27-летний житель Вознесенска, который отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления. Он позиционировал себя как «смотрящего» за исправительной колонией, оказывая влияние на осужденных.

Сотрудники полиции установили, что организатор сформировал группу из не менее чем трех жителей Вознесенска возрастом от 26 до 40 лет, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности ранее, в том числе за совершение тяжких преступлений.

Таким образом, учасники группы, которые пребывали на свободе, паковали и перебрасывали наркотические вещества через забор колонии. А «смотрящий» лично расфасовывал и сбывал их среди заключенных. Ответственным за передачу наркотиков в колонию выступал 35-летний житель Вознесенска.

Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области и бойцы спецподразделения «КОРД» задержали злоумышленника на горячем в порядке статьи 208. Изъятое у него вещество направили на экспертизу.

Преступнику инкреминируют часть 2 статьи 307, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос о правовой квалификации действий других членов группировки.

В результате проведенных обысков по местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли другие запрещенные вещества, а также мобильные телефоны, с помощью которых координатор руководил действиями своих сообщников на свободе. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группировки, которые распространяли по городу «закладки» с наркотиками.