В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группировки, которые распространяли по городу «закладки» с наркотиками.

Об этом информируют на сайте Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, четверо жителей Николаева возрастом 17-25 лет, среди которых также несовершеннолетняя девушка, занялись преступной деятельностью еще в 2019 году. Вместе они создали схему сбыта наркотиков и психотропов через каналы в соцсети. Они размещали «закладки» на территории города, оплату за товар принимали на электронные платежные системы, а затем легализовали через банковские счета. Таким образом, злоумышленники получали около 100 000 гривен в месяц. Сообщается, что их задержали 14 июня 2020 года.

Во время обысков правоохранители изъяли амфетамин, метамфетамин, мефедрон, альфа ПВП, марки Н60М, экстази, каннабис, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, принадлежности для фасовки и черновые записи.

Известно, что в ходе расследования установили 10 эпизодов их преступной деятельности. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков, у них изъяли вещества на более 700 тысяч гривен.