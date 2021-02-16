Пограничники отделения «Ужгород» в ходе патрулирования границы обнаружили нелегальных мигрантов из Северной Африки.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Патруль заметил неизвестные лица во время обхода территории. Иностранцы попытались скрыться в лесу, но уже через несколько минут их задержали.

Мужчины в возрасте от 25 до 39 лет имели при себе паспорта граждан Алжира. Во время беседы путешественники пытались убедить пограничников, будто находились около границы с целью туризма и направлялись в Ужгород, однако потеряли направление.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления обстоятельств дела они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.