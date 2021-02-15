Сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Скоординировав планы с румынскими военнослужащими украинская группа реагирования задержала иностранца за 100 метров от границы 13 февраля. Задержанный сообщил, что у него гражданство Марокко. Оказалось, что нарушитель обучается в Харькова, как он оказался возле границы выясняются правоохранители.

Второй подобный случай произошел 14 февраля. Украинские пограничники сообщили румынским правоохранителям про неизвестных лиц, перешедших границу Украины и Румынии, следы нарушителей выявил кинолог с помощью служебной собаки. По оперативной информации румынские коллеги задержали двох уроженцев Туниса 1994 и 1996 годов рождения.

Ранее НикВести сообщали, что на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.