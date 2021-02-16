В Кривом Роге мужчина сообщил в полицию о минировании квартиры, в которой проживают родители Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Вечером 15 февраля по полиции позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района. Речь шла о доме №13 по улице Художественной, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
По телефону минер сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, потому что недоволен своей пенсией в размере 2000 гривен.
Полицейским удалось отследить, откуда был сделан звонок. Минером оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 13 февраля в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.
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В Кривом Роге мужчина сообщил в полицию о минировании квартиры, в которой проживают родители Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Вечером 15 февраля по полиции позвонил неизвестный и сообщил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района. Речь шла о доме №13 по улице Художественной, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
По телефону минер сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, потому что недоволен своей пенсией в размере 2000 гривен.
Полицейским удалось отследить, откуда был сделан звонок. Минером оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 13 февраля в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.