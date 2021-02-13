Николаевский торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр», построенный в центре города, заминировали.
Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Николаевской области в Facebook.
Уведомление о заминировании торгового комлекса по проспекту Центральному Николаева поступило в дежурную часть полиции вечером субботы 13 февраля в 18:30.
Представители правоохранительных органов утвержжают, что аноним заявил о минировании развлекательного комплекса без требований.
Посетителей центра эвакуировали, на инцидент съехались все экстренные службы города и полиция. Сейчас правоохранители детально обследуют территорию на выявление подозрительных предметов.
Напомним, в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.
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Николаевский торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр», построенный в центре города, заминировали.
Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Николаевской области в Facebook.
Уведомление о заминировании торгового комлекса по проспекту Центральному Николаева поступило в дежурную часть полиции вечером субботы 13 февраля в 18:30.
Представители правоохранительных органов утвержжают, что аноним заявил о минировании развлекательного комплекса без требований.
Посетителей центра эвакуировали, на инцидент съехались все экстренные службы города и полиция. Сейчас правоохранители детально обследуют территорию на выявление подозрительных предметов.
Напомним, в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий