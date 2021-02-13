Николаевский торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр», построенный в центре города, заминировали.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Николаевской области в Facebook.

Уведомление о заминировании торгового комлекса по проспекту Центральному Николаева поступило в дежурную часть полиции вечером субботы 13 февраля в 18:30.

Представители правоохранительных органов утвержжают, что аноним заявил о минировании развлекательного комплекса без требований.

Посетителей центра эвакуировали, на инцидент съехались все экстренные службы города и полиция. Сейчас правоохранители детально обследуют территорию на выявление подозрительных предметов.

Напомним, в полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.