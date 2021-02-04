В полиции рассказали, что сообщения о минировании школ в Николаеве оказались ложными.

В частности, полицейские проверили территории учебных заведений и не нашли там никаких взрывоопасных предметов, сообщают в полиции Николаевской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 февраля, неизвестные сообщили о заминировании нескольких школ Николаева в Заводском и Корабельном районах.

При проверке школ полицейскими на месте происшествия также дежурила скорая помощь и спасатели. Правоохранители окружили районы возможной опасности и эвакуировали около 2400 учеников и сотрудников учебных заведений. Минирования не подтвердились, в данный момент работа школ восстановлена.

Событие квалифицировали по статье 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают личность, причастную к правонарушению.

Напомним, 20 января одесские правоохранители получили информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.