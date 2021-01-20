Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Детали: Сообщение о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов поступило на электронный адрес полиции.
Сейчас информацию проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Напомим, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.
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Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Детали: Сообщение о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов поступило на электронный адрес полиции.
Сейчас информацию проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Напомим, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.