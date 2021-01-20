Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Детали: Сообщение о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов поступило на электронный адрес полиции.

Сейчас информацию проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомим, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.