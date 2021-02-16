На итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
Как известно, Этна — один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.
Напомним, ранее сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.
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На итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
Как известно, Этна — один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.
Напомним, ранее сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности – второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.