В столичном Парке Партизанской Славы во вторник, 16 февраля, обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни.

Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.

Отмечается, что на труп наткнулись бойцы Мунварты во время патрулирования. Они оградили периметр и вызвали правоохранителей.

Личность девушки пока не установлена.

Как сообщалось, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.