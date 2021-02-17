В столичном Парке Партизанской Славы во вторник, 16 февраля, обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни.
Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.
Отмечается, что на труп наткнулись бойцы Мунварты во время патрулирования. Они оградили периметр и вызвали правоохранителей.
Личность девушки пока не установлена.
Как сообщалось, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.
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В столичном Парке Партизанской Славы во вторник, 16 февраля, обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни.
Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.
Отмечается, что на труп наткнулись бойцы Мунварты во время патрулирования. Они оградили периметр и вызвали правоохранителей.
Личность девушки пока не установлена.
Как сообщалось, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.