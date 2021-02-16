Сегодня, 16 февраля, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в городе Боярка приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в стабильном состоянии.

В связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая. На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в американском городе Олдсмар компьютерный хакер получил доступ к системе очистки воды и попытался существенно повысить уровень гидроксида натрия в ней, что поставило тысячи людей под угрозу отравления.