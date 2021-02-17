В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его информации, обыски начались в 4 утра и пока продолжаются.

— Пока известно о 5 обысках — в Бахчисарае 2, по одному — в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в селе Заветное Советского района, — написал Рефат Чубаров.

Между тем «Крымская солидарность» сообщила, чьи дома обыскали оккупанты.

1) Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы (улица Виноградная, село Заветное, Советский район) 26.10.1985 г.р.

2) Эюпов Азамат (Улица Тимохина 40, Белогорск). 12.02.1963 г.р.;

3) Ялкабов Тимур Муминович (улица 8 марта 141, Симферополь);

4) Фёдоров Олег (улица Альминская 20, Бахчисарай);

5) Ибрагимов Эрнест (улица Альминская, Бахчисарай).

6) Сейдаметов Ленур Симферополь (ул. Генова 133).

7) Шихаметов Яшар (23 июня 1970 год рождения) село Орлиное, Севастопольский район Крыма.

Как сообщалось, в январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.