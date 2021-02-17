В пгт Коротич под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали 10 пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Автопроисшествие произошло 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района. 41-летний водитель автобуса сообщением «Харьков-Люботин» не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся», — говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, в салоне автобуса находились 17 пассажиров, 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Напомним, 27 января в Южноукраинске автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.