Сегодня, 17 февраля, в Заводском районе Николаева горела крыша жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в 8:56 на линию поступила информация о пожаре жилого дома на Новом Инвалидном хуторе, что в Заводском районе Николаева.

По указанному адресу направили отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что горит кровля на площади 70 квадратных метров. В 9:54 пожар локализовали, в 10: 11 - потушили, его причина устанавливается.

На месте работали 4 единицы техники ГСЧС и 14 спасателей. Дополнительно привлекались аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго», обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в течение суток, 16 февраля, в Николаевской области и областном центре дважды разгорались пожары.