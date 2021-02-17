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Сегодня, 17 февраля, в Заводском районе Николаева горела крыша жилого дома.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что в 8:56 на линию поступила информация о пожаре жилого дома на Новом Инвалидном хуторе, что в Заводском районе Николаева.
По указанному адресу направили отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что горит кровля на площади 70 квадратных метров. В 9:54 пожар локализовали, в 10: 11 - потушили, его причина устанавливается.
На месте работали 4 единицы техники ГСЧС и 14 спасателей. Дополнительно привлекались аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго», обстоятельства выясняли сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 16 февраля, в Николаевской области и областном центре дважды разгорались пожары.
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Сегодня, 17 февраля, в Заводском районе Николаева горела крыша жилого дома.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что в 8:56 на линию поступила информация о пожаре жилого дома на Новом Инвалидном хуторе, что в Заводском районе Николаева.
По указанному адресу направили отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что горит кровля на площади 70 квадратных метров. В 9:54 пожар локализовали, в 10: 11 - потушили, его причина устанавливается.
На месте работали 4 единицы техники ГСЧС и 14 спасателей. Дополнительно привлекались аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго», обстоятельства выясняли сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 16 февраля, в Николаевской области и областном центре дважды разгорались пожары.