В течение суток, 16 февраля, в Николаевской области и областном центре дважды разгорались пожары.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

О первом случае спасателей уведомили в 13:42. Огонь вспыхнул на улице Летчиков в Корабельном районе Николаева. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горят пластиковые элементы и кресло каркаса автомобиля. В 13:52 пожар на площади 2 квадратных метра локализовали, в 14:05 его потушили. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

Уже вечером, в 19:37 на тушение пожара летней кухни на улице Первомайской в Новой Одессе выехали пожарные 21 ГПСЧ. Выяснилось, что пламя охватило перекрытия здания. Возгорание на площади 9 квадратных метров локализовали в 19:54 и ликвидировали в 20:08, не допустив распространение огня на хозяйственное здание, расположенное рядом. По предварительным данным, пожар повлекло короткое замыкание электросети.

Всего от ГСЧС использовали 2 единицы техники, работали 8 человек. Во втором случае работала аварийная бригада ОАО «Николаевгаз».

Ранее в одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.