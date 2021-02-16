В одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, вчера, 15 февраля, в 13:25 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре частного жилого дома на улице Гречневой в селе Крымка Каменномостовской объединенной территориальной общины.

Как сообщают в ГСЧС, четырехлетний мальчик нашел спички, пока его бабушка ненадолго отошла, и поджег диван в одной из комнат дома. К счастью, женщина быстро вернулась и успела забрать оттуда ребенка. До прибытия пожарных распространившийся в доме огонь пытались самостоятельно потушить соседи. Пожарные 23 государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 14:03, а в 14:17 ликвидировали его на площади 20 квадратных метров.

Напомним, вчера, 14 февраля, спасателям Николаевской области приходилось четырежды тушить пожары в жилом секторе, в результате которых погибли двое пожилых людей.