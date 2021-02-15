Вчера, 14 февраля, спасателям Николаевской области приходилось четырежды тушить пожары в жилом секторе, в результате которых погибли двое пожилых людей.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 11:35 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на улице Школьной в селе Новоюрьевка Новобугского района. Задымление заметили живущие по соседству люди. Чтобы попасть в дом, они открыли окно и двери дома. В одной из комнат обнаружили тело хозяйки жилища 1940 года рождения.

Пожарные установили, что огонь возник в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: на ней лежала одежда и предметы быта, которые и загорелись. В 12:00 пожар на площади 2 квадратных метра локализовали, в 12:02 - ликвидировали.

Другой случай произошел около 12:00 на улице Нахимова в Вознесенске. Дежурный караул 12 ГПСЧ в ходе оперативной разведки обнаружил в доме тело пенсионера 1942 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: помещение было захламлено мусором, что могло спровоцировать возгорание. В 12:33 пожар на площади 10 квадратных метров локализовали, 12:44 - ликвидировали.

Позже пожар зафиксировали на улице 1 мая в селе Очеретня Кривоозерского района. Горело перекрытие жилого дома на площади 4 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. А на улице Мира в селе Скобелево Казанковского района загорелась летняя кухня и хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров, в данный момент причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе, что на Николаевщине, полыхал цех по переработке семян подсолнечника.