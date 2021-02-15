В Новой Одессе, что на Николаевщине, полыхал цех по переработке семян подсолнечника.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило по экстренному номеру «101» вчера, 14 февраля, в 23:25. Спасателям доложили, что огонь охватил объект на улице Школьной в Новой Одессе.

По указанному адресу направили дежурное и резервное отделение 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что пожар разгорелся в цеху по переработке семян подсолнечника на площади 90 квадратных метров.

По прибытию спасатели выяснили, что огонь уничтожил 8 тонн жмыха и линию по переработке семян. В 23:42 пожар локализовали, а в 00:40 потушили, при этом были спасены здания самого цеха и склада.

В тушении принимали участие 7 спасателей, использовали 2 единицы техники, автоцистерну и добровольную пожарную команду ООО «Новоодесский элеватор». Кром того, на месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, вчера вечером, 14 февраля, в Николаеве по улице Остапа Вишни в Корабельном районе загорелся тепловоз грузового поезда.