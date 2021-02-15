Вчера вечером, 14 февраля, в Николаеве по улице Остапа Вишни в Корабельном районе загорелся тепловоз грузового поезда.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место прибыли отделения 5 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как выяснилось, возгорание произошло во время движения. Машинист остановил поезд и пытался потушить огонь огнетушителями, ему на помощь пришли сотрудники железнодорожной станции «Жовтнева».

За 20 минут огонь удалось ликвидировать на площади 7 м2. Причина возгорания выясняется. Огнем повреждена силовая установка, ущерб устанавливается. В целом к тушению привлекались 3 единицы техники ГСЧС и 11 человек, дополнительно работали сотрудники полиции.