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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Украинские силовики зафиксировали, что с сентября 2020 года хакерская группировка взломала более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от ее деятельности превысили 80 млн долларов.
«В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение «Egregor». С его помощью хакеры осуществляли шифрования компьютерных сетей иностранных компаний, похищали персональные данные их клиентов и работников, похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках, блокировали работу веб-ресурсов», — говорится в сообщении.
За дешифровку и неразглашение злоумышленники требовали деньги, в основном в криптовалюте.
В феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с вирусом «Egregor», информацией о пораженных компьютерных сетях «и другие неопровержимые доказательства противоправной деятельности».
Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Украинские силовики зафиксировали, что с сентября 2020 года хакерская группировка взломала более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от ее деятельности превысили 80 млн долларов.
«В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение «Egregor». С его помощью хакеры осуществляли шифрования компьютерных сетей иностранных компаний, похищали персональные данные их клиентов и работников, похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках, блокировали работу веб-ресурсов», — говорится в сообщении.
За дешифровку и неразглашение злоумышленники требовали деньги, в основном в криптовалюте.
В феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с вирусом «Egregor», информацией о пораженных компьютерных сетях «и другие неопровержимые доказательства противоправной деятельности».
Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.