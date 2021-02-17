Глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук заявил, что в области критическая ситуация с COVID-19.

Об этом он рассказал в видеообращении на странице в Facebook.

— Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют COVID-19, — у нас оно уже 400 человек. Такого еще не было за весь год противодействия коронавирусу в нашей области, чтобы каждый день вынуждены были госпитализировать более 100 человек, — заявил Сергей Осачук.

В области собираются перепрофилировать отделения в областной клинической и районной больницах — там будут принимать только пациентов с COVID-19. Городскую детскую больницу отведут под лечение взрослых с COVID-19.

На этой неделе в области могут принять решение о закрытии учебных заведений из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.