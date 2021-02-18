Боевики российско-оккупационных формирований продолжают блокировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО.

В течение только одного дня оккупанты три раза не пропустили патрули наблюдателей через линию разграничения, сообщил пресс-центр штаба ООС .

13 февраля на блокпостах боевиков в Староласпе, Шевченко и Луково патрулям СММ ОБСЕ под надуманным предлогами запрещали проезд на оккупированную территорию. Оккупанты ссылались на «проведение инженерных работ» и «отсутствие приказов командиров».

— Подобные действия и отказа в доступе Миссии на неподконтрольных правительству Украины территорию имеют надуманные причины и поводы, целью которых является сокрытие нарушений Минских договоренностей, а также нежелание соблюдать нормы международного права, —констатировали в Совместном центре по контролю и координации.

Напомним, накануне в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре обстрела со стороны боевиков.