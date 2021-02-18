Столица Украины 18 февраля оказалась в перечне городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Об сообщает Украинская Правда со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По состоянию на утро 18 февраля Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом. Антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) далее Дели (Индия).
Киев находится на 8 отметке. В частности, показатели загрязнения в столице Украины выше, чем в Мумбаи (Индия).
По данным наблюдений украинской обсерватории, с 9 по 15 февраля в воздухе Киева фиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.
Напомним, в начале года Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.
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Столица Украины 18 февраля оказалась в перечне городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Об сообщает Украинская Правда со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По состоянию на утро 18 февраля Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом. Антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) далее Дели (Индия).
Киев находится на 8 отметке. В частности, показатели загрязнения в столице Украины выше, чем в Мумбаи (Индия).
По данным наблюдений украинской обсерватории, с 9 по 15 февраля в воздухе Киева фиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.
Напомним, в начале года Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.