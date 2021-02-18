Полицейские Ивано-Франковской области проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

— На адресах работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка полученных сообщений, — говорится в сообщении.

В четверг, 18 февраля в полицию поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.

Полицейские эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающей территории.

Напомним, 13 февраля в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.