Полицейские Ивано-Франковской области проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
— На адресах работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка полученных сообщений, — говорится в сообщении.
В четверг, 18 февраля в полицию поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.
Полицейские эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающей территории.
Напомним, 13 февраля в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.
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Полицейские Ивано-Франковской области проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
— На адресах работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка полученных сообщений, — говорится в сообщении.
В четверг, 18 февраля в полицию поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.
Полицейские эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающей территории.
Напомним, 13 февраля в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.