Гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
При песечении границы россиянин попытался подкупить служащих Госпогранслужбы суммой в размере 200 долларов. Гражданин России не хотел попадать в базы данных.
Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о нарушении. Для принятия дальнейшего правового решения иностранного гражданина передано представителям Национальной полиции.
Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.
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Гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
При песечении границы россиянин попытался подкупить служащих Госпогранслужбы суммой в размере 200 долларов. Гражданин России не хотел попадать в базы данных.
Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о нарушении. Для принятия дальнейшего правового решения иностранного гражданина передано представителям Национальной полиции.
Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.