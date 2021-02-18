Гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

При песечении границы россиянин попытался подкупить служащих Госпогранслужбы суммой в размере 200 долларов. Гражданин России не хотел попадать в базы данных.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о нарушении. Для принятия дальнейшего правового решения иностранного гражданина передано представителям Национальной полиции.

Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.