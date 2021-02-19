Вчера, 18 февраля, в Вознесенске загорелся частный жилой дом.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как информирует ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:42. Горел частный жилой дом на улице Тимирязева в Вознесенске.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели выяснили, что горит перекрытие здания и вещи домашнего обихода, которые находились внутри. Огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. В 21:55 пожар локализовали, а в 22:30 потушили, не допустив полного уничтожения дома. Причина возгорания пока устанавливается.

Напомним, вчера, 18 февраля, в 01:22 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Н-11 возле села Михайловка Казанковской громады.