18 февраля в 01:22 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Н-11 возле села Михайловка Казанковской громады.
Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На вызов прибыло отделение 17 государственной пожарно-спасательной части. В 1:54 пожар был локализован и в 2:01 ликвидировали на площади 6 кв. м.
Как выяснилось позже, автомобиль съехал в кювет, перевернулся, а затем загорелся. Водитель смог выбраться самостоятельно и не пострадал.
Напомним, ночью 15 февраля в Центральном районе Николаева горел легковой автомобиль.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
18 февраля в 01:22 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Н-11 возле села Михайловка Казанковской громады.
Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На вызов прибыло отделение 17 государственной пожарно-спасательной части. В 1:54 пожар был локализован и в 2:01 ликвидировали на площади 6 кв. м.
Как выяснилось позже, автомобиль съехал в кювет, перевернулся, а затем загорелся. Водитель смог выбраться самостоятельно и не пострадал.
Напомним, ночью 15 февраля в Центральном районе Николаева горел легковой автомобиль.