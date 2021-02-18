18 февраля в 01:22 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Н-11 возле села Михайловка Казанковской громады.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На вызов прибыло отделение 17 государственной пожарно-спасательной части. В 1:54 пожар был локализован и в 2:01 ликвидировали на площади 6 кв. м.

Как выяснилось позже, автомобиль съехал в кювет, перевернулся, а затем загорелся. Водитель смог выбраться самостоятельно и не пострадал.

Напомним, ночью 15 февраля в Центральном районе Николаева горел легковой автомобиль.