Сегодня ночью, 15 февраля, в Центральном районе Николаева горел легковой автомобиль.

Об этом уведомляет пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщают в службе, в 00:40 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля Daewoo Lanos на улице Московская в Николаеве.

На вызов прибыли два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Уже в 00:46 пожар был локализован, а в 00:47 его ликвидировали на площади 0,5 квадратных метров, его причина в данный момент устанавливается.

Напомним, вечером 12 февраля по улице Никольской в Николаеве воспламенилась передняя часть автомобиля ВАЗ-2111, постепенно огонь распространился на салон.